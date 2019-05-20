وقال مراسل "سبوتنيك" إن الجهات المختصة تمكنت بالتعاون مع الأهالي من ضبط مستودعات أسلحة من مخلفات المجموعات المسلحة في بلدة إنخل بريف درعا الشمالي الغربي. وأفاد بأن الأسلحة التي تم ضبطها تضم قذائف (آر بي جي) وقنابل ورشاشات متوسطة وكلاشينكوف، إضافة إلى أحزمة ناسفة وأجهزة واقية من المواد الكيماوية وذخيرة وحشوات متنوعة. وأكد مصدر أمني لمراسل "سبوتنيك" أنه تم العثور على الأسلحة بالتعاون مع الأهالي خلال عمليات البحث والتمشيط بريف درعا الشمالي. الأمن السوري يضبط أسلحة وذخائر بريف درعا © Sputnik . Firas al-Ahmad Advertisements

الأمن السوري يضبط أسلحة وذخائر بريف درعا © Sputnik . Firas al-Ahmad 1 / 2 © Sputnik . Firas al-Ahmad الأمن السوري يضبط أسلحة وذخائر بريف درعا ونوه المصدر بالدور الكبير الذي يلعبه الأهالي في الإبلاغ عن الأمكنة التي يشتبه فيها بوجود أسلحة أو ألغام من مخلفات المجموعات المسلحة، وذلك حفاظا على سلامتهم وسلامة أبنائهم من أي حوادث محتملة قد تنجم عن بقاء تلك الأسلحة في المناطق السكنية والأراضي الزراعية.

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كانت هذه تفاصيل خبر بينها "أقنعة كيماوي" وأحزمة ناسفة.. الأمن السوري يضبط أسلحة وذخائر بريف درعا (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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