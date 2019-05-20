ذكرت ذلك وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الاثنين 20 مايو/ آيار، مشيرة إلى أن الاجتماعات جرت بمقر وزارة الخارجية في الرياض.
ولفتت الوكالة إلى أن الجبير استقبل سفير إيطاليا لدى المملكة لوكا فيراري، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، مشيرة إلى أن وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور عادل مرداد، حضر اللقاء.
كما عقد الجبير اجتماعا مع سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى السعودية سايمون كولينز، وأجرى اجتماعا آخر مع سفير المملكة المتحدة لدى المملكة سايمون كوليس، بحسب (واس)، التي أشارت إلى أنه ناقش خلال اللقائين، مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
كانت هذه تفاصيل خبر 3 اجتماعات في الرياض... الجبير يستقبل مسؤولين أوروبيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.