شكرا لقرائتكم خبر عن وزير «البلديات» يوجّه بإطلاق 6 معامل إنجاز للارتقاء بالخدمات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

فور صدور الأمر السامي الكريم بتكليف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي بمهام وزارة الشؤون البلدية والقروية، تم البدء في إجراء عمليات إصلاحية شاملة لمنظومة العمل البلدي والخدمات التي يقدمها القطاع لكافة فئات المستفيدين من أفراد ومؤسسات وهيئات وجهات حكومية أخرى، حيث تم رصد أهم التحديات التي تواجه المواطنين والمستفيدين من الخدمات البلدية وتشكيل فرق عمل للقيام بمراجعة تفصيلية وتقييم دقيق للأهداف والمبادرات التي يعمل عليها القطاع البلدي ضمن رؤية المملكة 2030 لتحديد مدى تحقيقها لتطلعات المواطنين.

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وانطلاقاً من ضرورة توجيه دفة العمل في القطاع البلدي نحو تلبية احتياجات وتطلعات المستفيدين بحيث يكون المستفيد من الخدمات البلدية هو محور هذه الإصلاحات من خلال التحسين المستمر لعمليات التواصل والتفاعل مع المستفيدين والعمل على تطوير الخدمات البلدية والاستفادة من التقنيات الرقمية الحديثة، لما لها من دور كبير في تسهيل الحصول على خدمات مبتكرة ذات جودة عالية، قام معالي الوزير بإطلاق “مسرعات القطاع البلدي” بمعامل رئيسية ومبادرات ذات مستهدفات قصيرة الأمد يتم تطبيقها على مستوى الوكالات والإدارات العامة بديوان الوزارة وكافة الأمانات، وذلك للاستفادة من أحدث ما توصلت إليه علوم التطوير الإداري من منهجية تسريع الإنجاز والتي تعمل على تعزيز رضا المستفيدين من خلال

الاحترافية: تقديم الخدمات بطريقة احترافية تراعي احتياجات المستفيدين

الجودة: تقديم خدمات ذات جودة عالية وفق مواثيق تقديم الخدمة

الوقت: تقليل المدة الزمنية اللازمة للحصول على الخدمة

المعلوماتية: توفير المعلومات الدقيقة والشاملة للمستفيدين والمتعاملين

صوت المستفيد: زيادة فعالية نظام الشكاوى ورصد كافة المعوقات التي تواجه المستفيدين والمتعاملين.

وحددت الخطة الأولويات الرئيسية للقطاع البلدي، وتمحورت حول الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في المدن السعودية، ورفع درجة الرضا عن مستوى الخدمات البلدية والعمل على إحداث أثر عالٍ ملموس وذلك عن طريق تأسيس 6 معامل إنجاز رئيسية تتضمن:

معمل الأنظمة واللوائح والاشتراطات: ويهدف إلى مراجعة كافة الأنظمة واللوائح والاشتراطات التي تحكم عمل القطاع البلدي وتنظم عملية تقديم الخدمات في المدن السعودية والعمل على تحديثها وتطويرها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية وبما يتواءم مع أهداف القطاع البلدي وتوجهات رؤية المملكة 2030 التنموية.