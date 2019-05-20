رئيس أركان الجيش الجزائري يدعو إلى تنظيم الانتخابات الرئاسية وفق المهل الدستورية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح دعا رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح الاثنين إلى احترام الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية المقررة في 4 تموز/يوليو لاختيار خليفة لعبد العزيز بوتفليقة رغم رفض الشارع، وفق التلفزيون الوطني. وقال الفريق أحمد قايد صالح، الذي بات الرجل القوي في البلاد بحكم الأمر الواقع، وفق ما بث التلفزيون الوطني في شريط الأخبار إن "إجراء الانتخابات الرئاسية يمكن من تفادي الوقوع في فخ الفراغ الدستوري. يجب وضع حد لمن يريد إطالة الأزمة وضرورة التسريع في تشكيل هيئة انتخابية" مسؤولة عن تنظيم تلك الانتخابات.

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