بسبب «توترات الخليج».. البورصات العربية تستمرفي التراجع

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي واصلت البورصات العربية أداءها الضعيف، في نهاية تداولات الاثنين، في ظل غياب المحفزات واستمرار حالة القلق والترقب المسيطرة على المعنويات، جراء التوترات الجيوسياسية على الصعيدين الإقليمي والعالمي، بالتزامن مع تراجع أسعار النفط.

وبحلول الساعة (13: 04 تغ)، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم يوليو/ تموز بنسبة 0.12 بالمائة أو ما يعادل 9 سنتات، إلى 72.12 دولارا للبرميل.

ونزلت العقود الآجلة للخام الأمريكي "نايمكس" تسليم يوليو بنسبة 0.33 بالمائة أو ما يعادل 21 سنتاً إلى 62.55 دولارا للبرميل.

وجاءت بورصة الكويت في صدارة الأسواق الخاسرة، مع هبوط مؤشرها الرئيس بنسبة 1.1 بالمائة إلى 4697 نقطة، فيما انخفض المؤشر العام 0.27 بالمائة ليغلق عند 5560 نقطة، وأغلق المؤشر الأول رابحا 0.04 بالمائة عند 6007 نقطة.

ونزلت بورصة مصر مع انخفاض مؤشرها الرئيس "إيجي أكس 30"، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 1.05 بالمائة إلى 13379 نقطة، وسط عمليات بيعية للأفراد والمؤسسات المحلية.

وتراجعت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، مع انخفاض مؤشرها الرئيس "تأسي" بنسبة 0.66 بالمائة إلى 8468 نقطة، على إثر هبوط الأسهم القيادية في قطاعي المصارف والبتروكيماويات.

ونزلت بورصة مسقط بنسبة 0.42 بالمائة إلى 3844 نقطة، مع تراجع أسهم القطاع المالي والصناعي بنحو 0.48 بالمائة و0.13 بالمائة على التوالي.

وفي الإمارات، انخفضت بورصة دبي بنسبة 0.25 بالمائة إلى 2513 نقطة، بضغط رئيس من انخفاض أسهم العقار يقودها "إعمار العقارية" وشركاتها التابعة.

فيما أغلقت بورصة العاصمة أبوظبي على شبه استقرار، مع ثبات مؤشرها عند 4732 نقطة، وهو نفس إغلاقه السابق وسط تباين في أداء الأسهم القيادية.

وأغلقت بورصة البحرين على انخفاض بنسبة 0.16 بالمائة إلى 1396 نقطة، مع تراجع أسهم مثل "ترافكو" بنسبة 1.9 بالمائة و"أنوفست" بنسبة 1.82 بالمائة و"الأهلي المتحد" بنحو 1.25 بالمائة.

في المقابل، ارتفعت بورصة قطر بنسبة 0.25 بالمائة إلى 9898 نقطة، بدعم نمو 3 قطاعات يتصدرها النقل والصناعة والتأمين، مقابل هبوط العقار والاتصالات والبنوك.

واستقرت بورصة الأردن من دون تغيير عند 1830 نقطة، في ظل تباين أداء الأسهم القيادية ما بين الصعود والهبوط.

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فيما يلي أداء البورصات العربية، بارتفاع أسواق:

قطر: بنسبة 0.25 بالمائة إلى 9898 نقطة.

فيما انخفضت أسواق:

الكويت: بنسبة 1.1 بالمائة إلى 4697 نقطة.

مصر: بنسبة 1.05 بالمائة إلى 13379 نقطة.

السعودية: بنسبة 0.66 بالمائة إلى 8468 نقطة.

مسقط: بنسبة 0.42 بالمائة إلى 3844 نقطة.

دبي: بنسبة 0.25 بالمائة إلى 2513 نقطة.

البحرين: بنسبة 0.16 بالمائة إلى 1396 نقطة.

أبوظبي: بنسبة 0.001 بالمائة إلى 4732 نقطة.

استقرت سوق:

الأردن: عند 1830 نقطة. -