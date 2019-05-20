تصريحات خطيرة لرئيس الجيش الجزائري.. هكذا تحدث قايد صالح

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اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي جدد رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، التأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، مطالبا بالإسراع في تشكيل الهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات.
وقال صالح، الاثنين: "إجراء الانتخابات يجنب الوقوع في الفراغ الدستوري ويضع حدا لمن يريد إطالة الأزمة"، مضيفا: "من الضروري الإسراع بتشكيل الهيئة المستقلة للانتخابات".
وأوضح صالح أن إجراء الانتخابات في موعدها يضع حدا لمن يريد إطالة أمد الأزمة".
ودعا نائب وزير الدفاع إلى التسريع بتشكيل هيئة مستقلة تشرف على تنظيم الاستحقاق الانتخابي.
وخلال اليوم الثاني من زيارته إلى الناحية العسكرية الرابعة, و خلال لقاء بإطارات وأفراد القطاع, حيث ألقى كلمة توجيهية، أوضح فيها أن المطالبة بالرحيل الجماعي لكافة إطارات الدولة مصطلح غير موضوعي وغير معقول.
ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في الرابع من يوليو.
وتنحى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الشهر الماضي بعد ضغوط من المحتجين والجيش لكن الاحتجاجات استمرت للمطالبة بإصلاحات سياسية وعزل جميع المسؤولين المنتمين للحرس القديم.
ومن المتوقع أن يصدر المجلس الدستوري الذي يشرف على المرحلة الانتقالية بيانا بشأن الانتخابات خلال فترة وجيزة. والموعد النهائي المحدد للمرشحين المحتملين في انتخابات الرئاسة لجمع وتقديم 60 ألف توقيع هو 25 مايو.
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