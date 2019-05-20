مصير هواتف هواوي الذكية بعد قرار جوجل؟

بعد قرار شركة جوجل، عملاق الإنترنت الأمريكية، الأحد، بتعليق بعض أعمالها التجارية مع هواوي، تبادر إلى الذهن تساؤل حول مصير هواتف هواوي المستقبلية بعد هذه الخطوة التي من شأنها عرقلة أنشطة الشركة الصينية في الأسواق الخارجية، وفقا للعين الإخبارية.

وقالت وسائل إعلام عالمية: بعد هذا القرار لن تتمكن هواتف هواوي الجديدة من الوصول إلى تطبيقات جوجل المهمة، ولن تصلها التحديثات الجديدة لنظام تشغيل أندرويد.

هواتف هواوي الذكية الآن؟

إذا كنت تستخدم حاليًا هاتف هواوي، فستظل قادرا على تحديث تطبيقاتك، لكن لن يصلك تحديثات أمنية حول نظام التشغيل، ولن تتمكن من استخدام متصفح جوجل كروم يوتيوب وخرائط جوجل بالإضافة إلى Gmail.

وأغلب المستخدمين حول العالم يعتمدون على تطبيقات جوجل الأساسية، ولا توجد حتى الآن بدائل يمكنها تعويض تطبيقات جوجل، وقد يكون الحل الأمثل لمستخدمي هواتف هواوي هو شراء هاتف لشركات أخرى مثل أبل وسامسونج وشاومي وأوبو وغيرها من الشركات، خصوصا أن شركة هواوي أعلنت أن مستقبل هواتفها الذكية غير واضح ومن الممكن أن يتم تطوير نظام تشغيل خاص بالهواتف إلا أن الأمر قد يستغرق وقتا طويلا.

الهواتف الذكية الأخرى؟

شركات مثل سامسونج وأبل يمكنها الاستفادة من قرار جوجل، خاصة أن شركة هواوي كانت بمثابة صداع للشركتين، حيث أصبحت ثاني أكثر مبيعا للهواتف الذكية في العالم.

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ومن الطبيعي أن ينتقل مستخدمو هواتف هواوي إلى شركات أخرى، لكن الشركة الصينية لم تصل إلى القمة من فراغ، فقد كانت تعرض هواتف بمواصفات رائدة ومنافسة جدا بأسعار أقل بكثير من هواتف سامسونج وأبل.

ضربة مفاجئة.. جوجل تحرم هواوي من أندرويد وجميع تطبيقاته

لذا يتعين على شركات الهواتف الذكية التعامل بذكاء مع قرار جوجل، فمن المؤكد أن تنخفض مبيعات هواوي في الفترة القادمة بشكل كبير جدا.

موقف شركة هواوي؟

بصيص أمل يلوح بالنسبة لشركة هواوي في هذا المعركة، وبحسب موقع Tech Crunch التقني، أكدت شركة جوجل أنها تراجع حاليا القرار والآثار التي تفرضها العقوبات، وأنها لا تريد أن تحد من الوصول إلى نظام تشغيل أندرويد.

وأشارت إلى أن العلامات التجارية الأمريكية مثل كوالكوم ستتأثر بشدة بسبب القيود على هواوي، لذلك فمن المرجح أن تعيد جوجل النظر في هذا القرار.

وقال مراقبون: "هذه الخطوة لن تؤثر فقط على هواوي، لأنها ستؤثر بشكل كبير على الصناعة بأكملها، ما يعني ظهور نظام تشغيل جديد للهاتف الذكي".