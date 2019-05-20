"الاتصالات الإماراتية" تجري 8 اختبارات على أداء الهواتف الذكية

أنهت هيئة تنظيم الاتصالات الإماراتية المسح الذي أجرته عن مؤشرات أداء الهواتف الذكية في دولة الإمارات خلال العام 2018، وشمل إخضاع الهواتف لنحو 8 أنواع من الاختبارات لمعرفة مدى كفاءتها، وفقا للعين الإخبارية.

وللتأكد من أن الاختبار المتبع في الدراسة يوفر مقارنة منافسة عادلة للخدمة المقدمة من شبكات وأجهزة الهواتف المتحركة، فقد قامت هيئة تنظيم الاتصالات باستخدام أحدث المعدات والأجهزة للاختبار.

وسعت الهيئة إلى إجراء القياسات بطريقة إحصائية مهنية قابلة للتكرار مما يتيح إمكانية إجراء مقارنة مطلقة لمؤشرات الأداء الرئيسية لجميع الهواتف والتكنولوجيات المستخدمة باستخدام معايير الاتحاد الدولي للاتصالات، وكحد أدنى، تقيس المعدات "مؤشرات الأداء الرئيسية" التي تتصل مباشرة بتجربة الجمهور من خلال مسوحات "خارجية وداخلية".

ويشمل ذلك اختبارات الفيديو والبيانات والبريد الإلكتروني والمكالمات الصوتية، ويتكون سيناريو المكالمات من 90 ثانية من الوقت و40 ثانية بين مكالمة وأخرى، أما قياس البيانات فقد تم تنزيل 200 ميجابت/ثانية وتحميل 50 ميجابت/ثانية وتشغيل 30 ثانية من اليوتيوب فيديو.

وكل القياسات تمت باستخدام أحدث طراز من الهواتف الذكية "أيفون، سامسونج، هاواوي"، وتمثل نتائج الاختبارات لمحة عن تجربة المستخدم في شبكة مزودي خدمات الهاتف المتحرك استنادا إلى المسارات المحددة "التغطية الخارجية" والأماكن العامة والمنشآت "التغطية الداخلية" خلال وقت اليوم الذي تتم فيه القياسات وباستخدام نوع محدد من أجهزة الهاتف المتحرك، وبذلك قد لا يجوز إجمالا مقارنة مستوى جودة الخدمة المذكورة في التقرير مع تجربة المستهلكين على أن العوامل الأخرى مثل الأسعار والخدمات وخدمات القيمة المضافة وخدمة العملاء والدعم ليست مشمولة بالمسح.