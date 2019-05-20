صفقات بـ15 مليار دولار في مؤتمر الذكاء العالمي بالصين

قال منظمو مؤتمر الذكاء العالمي الثالث الذي عقد بمدينة تيانجين شمالي الصين إنه تم توقيع 126 اتفاقية بقيمة استثمارية تقدر بأكثر من 108 مليارات يوان (15.6 مليار دولار أمريكي)، وفقا للعين الإخبارية.

وأوضح ياو لاي يينغ نائب محافظ مدينة تيانجين، في مؤتمر الأحد إن الاتفاقيات تمت بين المدينة وكثير من الجامعات والشركات الشهيرة في الصين، بينها جامعة رنمين وجامعة تشجيانغ وشركات تنسنت وعلي بابا وهواوي وغيرها.

وشارك في المؤتمر حسب وسائل إعلام صينية الذي امتد 4 أيام أكثر من 1400 ضيف من 40 دولة ومنطقة.

وجذب المؤتمر 243 شركة ومنظمة، بينها 38 من الشركات الـ500 الكبرى في العالم و60 من الشركات الـ500 الكبرى في الصين.

وشمل المؤتمر منتديات ومعارض ومنافسات للسيارات والطائرات بدون طيار. وكانت حكومة مدينة تيانجين ووزارة العلوم والتكنولوجيا واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح من بين منظمي المؤتمر.