إنفنيون الألمانية تعلق شحنات الرقائق إلى هواوي

علقت شركة إنفنيون الألمانية لصناعة الرقائق الشحنات إلى هواوي تكنولوجيز في مؤشر على أن حملة واشنطن على شركة التكنولوجيا الصينية بدأت تعرقل الإمدادات خارج الولايات المتحدة، وفقا للعين الإخبارية.

وقالت صحيفة نيكي آسيان ريفيو، الإثنين، إن قرار إنفنيون وقف تسليم الشحنات جاء بعد أن أدرجت إدارة ترامب شركة هواوي على القائمة السوداء للتجارة رسميا، الخميس الماضي، لتفرض قيودا فورية تزيد بدرجة كبيرة صعوبة تعامل شركة معدات الاتصالات مع الشركات الأمريكية.

وتابعت نيكي أن إنفنيون ستعقد اجتماعات هذا الأسبوع لمناقشة الوضع وإجراء تقييم، مضيفة أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت الشركة الألمانية ستستأنف العمل مع هواوي بعد استيضاح الجوانب القانونية.

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وقالت الصحيفة إن مبيعات إنفنيون السنوية لهواوي تصل إلى 100 مليون دولار أو أقل.

وبشكل منفصل، علقت جوجل أي عمل مع هواوي ينطوي على نقل للعتاد أو البرمجيات أو الخدمات الفنية عدا تلك المتاحة للعموم عبر ترخيص مصادر مفتوحة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "تشاينا تايمز" الصينية، قد تؤدي الخطوة إلى تعطيل عمل شركة هواوي خارج الصين؛ حيث ستفقد إمكانية الوصول إلى تحديثات نظام تشغيل "أندرويد" المقدم من "جوجل".