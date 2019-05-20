BenQ تكشف عن شاشة الألعاب EX3203R

كشفت شركة بينكيو BenQ التايوانية عن أحدث شاشاتها EX3203R التي تتميز بجودة عالية (HDR) وحجم 32 إنش بمعدل تحديث سريع بمقدار 144 هرتز وتقنية B.I + للحصول على صور ساطعة مع الحفاظ على التفاصيل الداكنة واضحة حتى في البيئات المعتمة، وفقا للعين الإخبارية.

والشاشة مزودة بتقنية FreeSync 2 التي تتيح تجربة الألعاب، كما تمنح شاشة EX3203R تقنية(Flicker-Free ) لتوفر حماية فورية للعينين من الإجهاد عن طريق الحد من الوميض الذي يتراوح بين 200 مرة في الثانية فما أكثر الذي يتوافر في معظم شاشات العرض البلوري السائل.

وتُسهم تقنية FreeSync 2 القضاء على مشكلة تقطيع الصورة وانكسار الإطارات وتقطع الألعاب، وتعمل على زيادة شريط الحاسب وشاشات تشغيل الألعاب من خلال استدعاء بعض الخصائص مثل زيادة معدل إعادة الضبط الديناميكي وتقليل زمن الوصول بما يضمن تجربة عرض ذات مدى ديناميكي عالٍ وفريدة.

الشاشة مزودة مجهزة بمنفذ USB 3.1 بالإضافة إلى منفذ USB-C بما يمكنها من استضافة محتوى متعدد الوسائط من مصادر مختلفة مثل وصلة جهاز الاستقبال وأقراص الأشعة الزرقاء (BlueRay) ووحدات عرض الألعاب المرئية والأجهزة الذكية.

وتتوافر الشاشة بالأسواق بسعر يبلغ 2199 درهما إماراتيا.