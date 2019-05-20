تسلا تصدر تحديثاً للبطارية بعد حادثتي انفجار

تستعد شركة صناعة السيارات "تسلا" لإصدار تحديث للبرنامج الخاص ببطاريات سياراتها الكهربائية، وذلك في أعقاب حريقين نشبا في سيارات من نوع "Model S" في مدينتي شنجهاي وهونج كونج الصينيتين.

ووفقا لموقع the verge التقني، يقوم التحديث بتغيير بعض الإعدادات في برنامج إدارة بطاريات السيارات المتعلقة بالشحن وأجهزة التحكم الحرارية، وفقا للعين الإخبارية.

وقالت تسلا: "بينما نواصل بحثنا في السبب الجذري، بدافع من الحذر الشديد، نقوم بمراجعة إعدادات الشحن والإدارة الحرارية على طرازي S و Model X من خلال تحديث برنامج عبر الإنترنت سيبدأ نشره اليوم، ستساعد في حماية البطارية وتحسين عمر البطارية".

وذكر المصدر أن حرائق السيارات الكهربائية يتم التعامل معها بشكل مختلف، حيث لا يمكن إخمادها باستخدام الرغوة أو المواد الكيميائية الأخرى، بدلاً من ذلك، غالباً يحتاجون إلى آلاف الجالونات من الماء لإطفاء الحريق٫ لكن الشركة الأمريكية تأمل أن يكون التحديث حلا لحرائق بطارية سيارات تسلا.

يشار إلى أن شركة تسلا سبق وقامت بإصدار تحديث للمساعدة في الحد من الحرائق، ففي عام 2016، أصدرت تسلا تحديثًا مباشرًا "لحماية إضافية أثناء الشحن" بعد أن اشتعلت النار في سيارة موديل Model S بالنرويج.