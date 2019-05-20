لأجهزة آيفون وأندرويد.. مايكروسوفت تطلق لعبة "ماين كرافت" مجانا

كشفت شركة مايكروسوفت Microsoft الأمريكية عن نسخة قائمة على تقنية الواقع المعزز من لعبتها الشهيرة "ماين كرافت" Minecraft، تسمح لمستخدمي الأجهزة المحمولة بإنشاء وعرض، وجمع عناصر اللعبة، التي تظهر كصور ثلاثية الأبعاد في العالم الحقيقي، وفقا للعين الإخبارية.

وبحسب موقع Tech crunch، فإن لعبة ماين كرافت Minecraft Earth الكلاسيكية الجديدة مدعومة بالواقع المعزز بطريقة لعب مشابهة للعبة Pokemon Go في أجهزة iOS وأندرويد.

وذكرت مايكروسوفت أن اللعبة ستدخل النسخة التجريبية هذا الصيف خلال شهري يونيو/حزيران وأغسطس/أب، مع إمكانية التسجيل المسبق الآن على موقع اللعبة الرسمي.

Advertisements

وتختلف لعبة ماين كرافت Minecraft Earth التى تحتفل مايكروسوفت بمرور عشرة أعوام على إطلاقها عن ألعاب الواقع المعزز الأخرى مثل Pokemon Go أو Harry Potter Wizards Unite، إذ إنه بدلاً من جمع أو محاربة الوحوش الأيقونية، تركز لعبة ماين كرافت على البناء التعاوني.

ستتوفر لعبة ماين كرافت مجاناً على أجهزة أندرويد وهواتف آيفون.

يشار إلى أن لعبة ماين كرافت حققت نجاحا واسعا في الأعوام السابقة، ومن المتوقع أن يتواصل النجاح مع إضافة تقنية الواقع المعزز في اللعبة الجديدة.