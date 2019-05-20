نائب في البرلمان: الحل السياسي للأزمة في ليبيا غير وارد الآن

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وعبر بعيرة في تصريحات لـ "راديو سبوتنيك" عن اعتقاده بأن مبادرات الوساطة التي تأتي من قبل المجتمع الدولي هي محض كلام ووعود، والمجتمع الدولي لا يأخذ مقترحات جادة وعاجلة تجاة عملية وقف إطلاق النار.
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وأكد عضو مجلس النواب الليبي، أن الحل السياسي غير وارد الآن، وأن الأمور وصلت إلى مرحلة كسر العظام بين الطرفين، مشيرا إلى أن الجيش يواجه بعض الصعوبات اللوجستية، لكنه في وضع أفضل من الطرف الآخر من حيث الاستعداد للحرب.
وجاءت تصريحات بعيرة، تعليقا على اللقاء المرتقب لوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الاثنين، بموسكو، بنائب رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، أحمد معيتيق، ووزير الخارجية الليبي، محمد الطاهر سيالة، بحسب مصدر بالخارجية الروسية.
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