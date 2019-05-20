قال رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي، إن سقوط صاروخ على المنطقة الخضراء، التي تضم سفارات ومبان حكومية في العاصمة بغداد، لن يؤثر على افتتاحها أمام المواطنين.
ذكر مكتب رئيس الوزراء العراقي، في بيان أوردته قناة «السومرية» الإخبارية، مساء الأحد، أن المنطقة ستفتتح خلال أيام للمواطنين.
كانت خلية الإعلام الأمني العراقي أعلنت في وقت سابق الأحد سقوط صاروخ وسط المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد.
تعد المنطقة الخضراء من أكثر المواقع المحصنة أمنيا في العاصمة، إذ تضم عددا من مراكز القوى في الحكومة ومقر الجيش، إضافة إلى السفارة الأمريكية.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس وزراء العراق: سقوط صاروخ على المنطقة الخضراء لن يؤثر على افتتاحها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.