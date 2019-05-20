رئيس وزراء العراق: سقوط صاروخ على المنطقة الخضراء لن يؤثر على افتتاحها

دبي - بواسطة محمد فارس © المصري اليوم عادل عبدالمهدي - صورة أرشيفية

قال رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي، إن سقوط صاروخ على المنطقة الخضراء، التي تضم سفارات ومبان حكومية في العاصمة بغداد، لن يؤثر على افتتاحها أمام المواطنين.

ذكر مكتب رئيس الوزراء العراقي، في بيان أوردته قناة «السومرية» الإخبارية، مساء الأحد، أن المنطقة ستفتتح خلال أيام للمواطنين.

كانت خلية الإعلام الأمني العراقي أعلنت في وقت سابق الأحد سقوط صاروخ وسط المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد.

تعد المنطقة الخضراء من أكثر المواقع المحصنة أمنيا في العاصمة، إذ تضم عددا من مراكز القوى في الحكومة ومقر الجيش، إضافة إلى السفارة الأمريكية.