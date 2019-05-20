6 ساعات من المفاوضات بالسودان.. وترقب قبل "الجولة الجديدة"

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty المعتصمون استقبلوا نبأ الجولة الجديدة من المفاوضات بالحذر

بعد مباحثات امتدت نحو 6 ساعات، انتهت جلسة المفاوضات بين ممثلي المجلس العسكري الانتقالي وممثلي قوى الحرية والتغيير في السودان، دون التوصل إلى اتفاق نهائي شامل بين الجانبين.

وأعلن المتحدثان باسم المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير عن استئناف التفاوض في التاسعة من مساء الاثنين بالتوقيت المحلي.

وخيمت على أجواء جلسة المفاوضات، التي عقدت في القصر الرئاسي بالخرطوم أجواء من الترقب والحذر، في ظل تصاعد الأصوات المطالبة بضرورة الانتهاء من المفاوضات في أسرع وقت، لقطع الطريق على محاولات عدة لأطراف من خارج طاولة المفاوضات لإفشالها، أو عدم الاعتراف بما ستسفر عنه من نتائج.

وقال المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي، الفريق الركن شمس الدين الكباشي، في مؤتمر صحفي مشترك عقب جلسة التفاوض إن الجانبين اتفقا على تثبيت النقاط، التي سبق الاتفاق عليها في الجولات السابقة، وهي هياكل السلطة التي ستدير المرحلة الانتقالية وهي مجلس سيادي يضم عسكريين ومدنيين ومجلس وزراء تنفيذي ومجلس تشريعي، إضافة للصلاحيات والمهام، ومدة الفترة الانتقالية وهي 3 سنوات.

كما اتفق الطرفان على تشكيل قوى الحرية والتغيير لجنة خاصة تتولى متابعة أعمال لجنة تقصي الحقائق، التي شكلها المجلس العسكري الانتقالي للتحقيق في الأحداث، التي شهدها محيط الاعتصام يوم الثامن من رمضان، وراح ضحيتها عدد من "أبناء السودان من المدنيين والعسكريين" على حد تعبير المتحدثين باسم الجانبين.

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فيديو مقدم من Euronews Ar

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي الفيديو السري يطيح بالحكومة في النمسا والرئيس يدعو لانتخابات مبكرة في أيلول دعا الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين الأحد لإجراء انتخابات برلمانية جديدة في أوائل سبتمبر/ أيلول المقبل قائلا إنه يريد استعادة الثقة في الحكومة بعد فضيحة فيديو تسبب في استقالة نائب المستشار هاينز كريستيان شتراخه. ودعا المستشار زيباستيان كورتس لانتخابات مبكرة بعد استقالة نائبه زعيم حزب الحرية اليميني المتطرف هاينز كريستيان شتراخه بسبب الفيديو الذي ظهر فيه وهو يناقش منح عقود حكومية مقابل خدمات ودعم سياسي ومالي. وقال الرئيس النمساوي في بيان من مقر إقامته في قصر هوفبورغ في فيينا "من المهم منح النمساويين الفرصة لبداية جديدة وإعادة بناء الثقة في حكومتهم". وأضاف "هذه البداية الجديدة يجب أن تحدث قريبا، بالسرعة التي تسمح بها بنود الدستور الاتحادي لذا أدعو لانتخابات... في سبتمبر، وإن أمكن في بداية سبتمبر". هذا وكان شتراخه قد وصف الفيديو بأنه "اغتيال سياسي موجه" وقال إنه لم يفضي إلى أي تحويلات مالية. وأصر على أن المخالفة الوحيدة للقانون فيما حدث هو تصوير حفل عشاء خاص. اقرأ أيضا على يورونيوز: مونديال قطر 2022: الإنتهاء من تجهيز 41 ملعب تدريب وزيادة عدد المنتخبات المشاركة يحدد الشهر المقبل إصابة 12 شخصاً على الأقل في انفجار حافلة سياحية قرب المتحف المصري الكبير في الجيزة شاهد: مودي في رحلة روحانية بعد انتهاء الانتخابات الهندية وقال الرئيس والمستشار خلال مؤتمر صحفي مشترك إن الاستقرار هو الأولوية بالنسبة لهما في الأشهر المقبلة. كما كرر كورتس أنه يرى في إجراء انتخابات مبكرة حلا وحيدا للأزمة وقال "الانتخابات الجديدة ضرورة وليست أمنية". ولا يزال الغموض يكتنف تشكيل حكومة تصريف الأعمال بعد يوم من انهيار الائتلاف الحاكم الذي يضم المحافظين واليمين المتطرف بعدما قضى في السلطة 18 شهرا. Euronews (Ar)

إصابة 14 شخصاً على الأقل في انفجار حافلة سياحية قرب المتحف المصري في الجيزة استهدف انفجار حافلة سياحية اليوم الأحد عند المتحف المصري الكبير‭‭ ‬‬ بالقرب من أهرامات الجيزة غربي القاهرة وقالت مصادر أمنية لصحيفة الأهرام الحكومية إن 14 شخصا على الأقل معظمهم من السياح الأجانب أصيبوا. وقال مصدر إن معظم مصابي الانفجار الذي ألحق أضرارا بالحافلة سياح من جنوب أفريقيا مضيفا أنه جرى نقل الجرحى إلى المستشفى. ولم ترد تقارير عن سقوط قتلى. ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها. وقال شاهد يدعى محمد المندوه لرويترز إنه سمع دوي انفجار عندما كان يجلس بالقرب من المكان. وأظهرت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حافلة هشمت بعض نوافذها ونزع بعضها الآخر. كما أظهرت الصور أنقاضا في الطريق وجدار منخفض به حفرة. وفي ديسمبر كانون الأول قتل ثلاثة سائحين فيتناميين ومرشد سياحي مصري وأصيب عشرة آخرون على الأقل عندما أصاب انفجار قنبلة على جانب طريق حافلتهم السياحية على مسافة تقل عن أربعة كيلومترات من أهرامات الجيزة. وجاء في نشرة أمنية وزعت على الصحفيين أن ما وقع اليوم هو "انفجار جسم غريب أدى إلى تهشم زجاج أتوبيس يستقله ٢٥ فردا من جنوب أفريقيا وسيارة ملاكى (خاصة) يستقلها عدد أربعة مواطنين". وأضافت النشرة أن بعض ركاب الحافلة والسيارة أصيبوا. وقال عاطف مفتاح المشرف العام علي مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به في بيان إن المتحف "آمن ولم يتأثر أي من مبانيه أو أسواره بالانفجار". وأضاف "يبعد موقع الانفجار عن أول سور للمتحف مسافة 50 مترا ويبعد عن مبني المتحف مسافة أكثر من 400 متر". Euronews (Ar)

شاهد: مودي في رحلة روحانية بعد انتهاء الانتخابات الهندية توجه رئيس الوزراء الهندي الأحد إلى معبدين للهندوس بمنطقة جبلية كنوع من الاستجمام بعد انتهاء الجولة السابعة والأخيرة من الانتخابات العامة في الهند. ورصدت الكاميرات جولة مودي بالجبال المغطاة بالثلوج قبل زيارته لضريح الإله شيفا ومعبد بدريناث الهندوسيين. وقضى مودي يوم الجمعة في أحد كهوف المنطقة للتأمل بعد أسبوعين من الحملة الانتخابية الضارية التي يركز فيها حزبه الحاكم، حزب باراتيا جاناتا، على الأمن القومي في البلاد. واصطف الناخبون الهنود الأحد في طوابير للإدلاء بأصواتهم وسط إجراءات أمن غير مسبوقة في ولاية البنغال الغربية بشرق البلاد مع بدء المرحلة الأخيرة من الانتخابات العامة لتحديد ما إذا كان رئيس الوزراء ناريندرا مودي سيفوز بفترة ثانية. ويحق لنحو 900 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات المؤلفة من سبع مراحل والتي سيبدأ فرز الأصوات فيها يوم الخميس. وبدأت الانتخابات التي جرت على مدى 39 يوما في أعقاب اشتباكات جوية وتصاعد التوتر مع باكستان المجاورة والتي استغلها الحزب الحاكم بزعامة مودي كي يركز حملته على الأمن القومي. وركز حزب المؤتمر الذي يمثل حزب المعارضة الرئيسي وكتل إقليمية أخرى على سوء الإدارة الاقتصادية من جانب الحكومة وعجزها عن توفير فرص عمل في محاولة لاجتذاب الناخبين. ولكن الحملة الانتخابية تحولت بشكل متزايد إلى الأمور الشخصية والنقد اللاذع في المراحل الاخيرة وشابت عمليات التصويت في البنغال الغربية اشتباكات بين جماعات متناحرة. وعلقت مفوضية الانتخابات الحملات الانتخابية يوم الأربعاء أي قبل يوم من موعد انتهائها بعد اندلاع أعمال عنف في كولكاتا عاصمة الولاية. وشددت إجراءات الأمن حول مراكز الاقتراع في كولكاتا والمناطق المحيطة بها حيث يدلي الناخبون بأصواتهم يوم الأحد. ونشرت السلطات نحو 57 ألف شرطي كما وضعت أكثر من 400 من فرق الرد السريع في حالة تأهب تحسبا لحدوث أي اضطرابات حسبما قال كبير مسؤولي الانتخابات في كولكاتا. ويحاول حزب بهاراتيا جاناتا تحقيق نجاح في البنغال الغربية التي تحظى بثالث أكبر عدد من المقاعد في البرلمان بين الولايات الهندية لتعويض الخسارة المحتملة في مناطق أخرى ولكنه واجه معارضة قوية من حزب المؤتمر في الولاية. ويحق لأكثر من 100 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في المرحلة الأخيرة التي تشمل 59 مقعدا في ثماني ولايات. ويبلغ إجمالي عدد المقاعد في البرلمان الهندي 545 مقعدا ضمن منها حزب بهارتيا جاناتا 272 مقعدا في الانتخابات العامة السابقة في 2014 محققا أغلبية كحزب واحد لأول مرة منذ نحو 30 سنة. إقرأ أيضاً: الهند تبدي استعدادها للتعامل مع أثر العقوبات الأمريكية على إيران شاهد: "حرب كرات اللهب" بين الهندوس بمهرجان النار في الهند امتدح جيش باكستان وانتقد إعلام بلاده.. الطيار الهندي المحرر يروي ما حدث معه بالتفصيل Euronews (Ar) 1 إلغاء الإعدادات Advertisements إيقاف HD HQ SD LO نائب رئيس المجلس العسكري سوداني يقول إن هدفه إجراء انتخابات ديمقراطية Euronews (Ar) مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

كما اتفق الجانبان على ضرورة الإسراع في تشكيل اللجنة الميدانية المشتركة، التي تتولى متابعة ورصد التطورات على الأرض، في محيط اعتصام القيادة العامة.

ويأمل الطرفان في التوصل خلال جلسة المفاوضات الثانية، مساء الاثنين، إلى اتفاق يلبي طموحات شابات وشباب الثورة والشعب السوداني وفق تعبير المتحدثين.

إلا أن مصادر مقربة من المفاوضات استبعدت التوصل إلى اتفاق نهائي في ظل استمرار وجود تباين واضح بين الطرفين، خاصة في مسألة نسبة المدنيين والعسكريين في المجلس السيادي وإدارة الفترة الانتقالية، وكذلك كيفية التعامل مع القوى السياسية المدنية الأخرى غير المنضوية تحت لواء قوى الحرية والتغيير، خاصة مع رغبة المجلس العسكري في عدم الإقصاء أو السماح بسيادة روح الانتقام وتصفية الحسابات.

وقد أعطى تجمع المهنيين، أحد أهم مكونات قوى الحرية والتغيير، انطباعا بتعثر المفاوضات بين الجانبين عبر بيانه، الذي أصدره بالتزامن مع عقد جلسة المفاوضات، حيث أشار إلى أن "التفاوض مع المجلس العسكري، ومهما وصل من نجاحات أو واجه من عثرات فهو ليس سدرة منتهانا بل هو درجٌ سلمٍ نخطوه بوسعٍ وثبات نحو تمام الوصول وكمال البناء".

وتابع البيان: "بناؤنا يكتمل وفق عملية مستمرة قوامها العمل لتحقيق السلام والعدالة والتوافق السياسي وإعادة النازحين واللاجئين والتأسيس للتنمية المتوازنة والمستدامة وتحسين الاقتصاد وتجويد الخدمات التعليمية والصحية، واستشراف المستقبل قدما نحو وطن نفخر ونسعد به ".

ولوحت قوى الحرية والتغيير في بيانها باستخدام مختلف أشكال الاحتجاج لاستكمال الثورة وتحقيق كامل أهدافها بالقول: "سيوف حماية ثورتنا المجربة من عصيان مدني وإضراب سياسي ومواكب مليونية تظل مشهرة (..) والجماهير هي فرسان الرهان وجياده الأصيلة وقرارها الثابت هو التغيير الشامل والسلطة المدنية، وهو قرار ماضٍ ونافذ القضاء على الجميع".

من جانبهم، استقبل المعتصمون أمام القيادة العامة نبأ عدم التوصل إلى اتفاق شامل واستئناف المفاوضات مساء الأحد بقدر كبير من الحذر، وشددوا على أهمية الإسراع بالاتفاق لاستكمال بناء هياكل الحكم لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تضرب البلاد.