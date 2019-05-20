حسني مبارك يكشف عما طلبه "الملك الحسين وصدام حسين" منه

دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة

كشف الرئيس المصري المخلوع، حسني مبارك، عن حديث له مع الملك الراحل الحسين بن طلال، والرئيس العراقي الراحل صدام حسين، حول طلب انشاء مجلس تعاون عربي على غرار مجلس التعاون الخليجي.

وقال مبارك في تصريحات لصحيفة الأنباء الكويتية، حول ظروف إنشاء مجلس التعاون العربي، "انه قبل قمة بغداد، ومع عودة العلاقات العربية، فاتحه الملك الراحل الحسين بن طلال، في فكرة إنشاء مجلس للتعاون العربي، أسوة بمجلس التعاون الخليجي يضم مصر والأردن والعراق، وأخبره أنه تحدث مع صدام حسين بشأنه، فأخبره مبارك أنه ليس لديه مانع، خاصة أن الحديث كان عن تجمع للتعاون الاقتصادي".

مبارك أضاف أيضاً:" الملك حسين فاتحني في فكرة إنشاء مجلس للتعاون العربي ، يضم مصر والأردن والعراق.. واقترح صدام ضم اليمن.. فقلت لابد من إطلاع السعودية حتى لا يُفسر الأمر بشكل خاطئ".

وتابع مبارك في حديثه: "بعد ذلك، أخبرني الملك حسين أن صدام يرى ضم اليمن لهذا التجمع، فقلت له ، العراق والأردن ومصر والآن اليمن، وهذا من الممكن أن يمكن يفسر أنه ضد المملكة العربية السعودية، فيجب أن أطلع السعودية حتى لا يكون هناك تفسير خاطئ، وبعد ذلك حدثني الملك حسين، وبعده الرئيس اليمني علي عبد الله صالح أن ممكن نفكر في تعاون عسكري يتضمن تبادل للقوات، بمعنى أن يعني أرسل قوات للعراق والأردن، وهم يرسلوا لي قوات عندي، فكانت إجابتي بالرفض، تعاون اقتصادي آه ولكن عسكري لا".

وأوضح مبارك "أولا أنا عندي معاهدة سلام مع إسرائيل على عكس الأردن.. لماذا تعاون عسكري فمن سنحارب.. ثم نحن لدينا عندنا اتفاقية الدفاع العربي المشترك لكي نصد أي عدوان على الدول العربية.. نحن لن نحارب بعض.".