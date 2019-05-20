اليمن.. الحوثيون ينفون استهداف مكة بصاروخ باليستي‎

اليمن / محمد السامعي / الخليج 365

نفت جماعة "أنصار الله" (الحوثي)، الإثنين، استهداف مكة المكرمة بصاروخ باليستي.

جاء ذلك في تدوينة نشرها المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحي سريع، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك".

وقال سريع: "ليست المرة الأولى التي يدعي فيها النظام السعودي استهداف مكة".

ووصف التصريحات السعودية باستهداف مكة بصاروخ باليستية بأنها "ادعاءات" تهدف للتغطية على ما وصفه بـ"الجرائم المرتكبة بحق الشعب اليمني عبر استغلال المكانة الدينية لمكة المكرمة في قلوب المسلمين".

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وفي وقت سابق الإثنين، قال إعلام سعودي إن قوات الدفاع الجوي بالمملكة اعترضت صاروخيْن باليستييْن؛ الأول فوق مدينة الطائف وكان متجهاً إلى مكة المكرمة، والآخر فوق مدينة جدة، غربي المملكة.

والأحد، هددت جماعة الحوثيين، التي تعتاد إطلاق صواريخ باليستية تجاه السعودية، باستهداف 299 منشأة عسكرية وحيوية في كل من الإمارات والسعودية واليمن.

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا عربيا في اليمن، تعد الإمارات أحد أبرز أعضائه، ويدعم القوات الموالية للحكومة اليمنية، في مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران.

ومنذ سبتمبر/ أيلول 2014، يسيطر الحوثيون على محافظات يمنية، بينها العاصمة صنعاء، وتقاتلهم القوات الحكومية لاستعادة السيطرة على تلك المحافظات، وتقود الأمم المتحدة جهودا للتوصل إلى حل سلمي ينهي الحرب، التي جعلت معظم سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.