سوريون في تركيا يواصلون العودة لقضاء رمضان والعيد في بلادهم

كليس (تركيا) / عزت مازي / الخليج 365

يواصل السوريون المقيمون في تركيا العودة إلى بلادهم، لقضاء شهر رمضان الكريم وعيد الفطر مع ذويهم، منذ 18 مايو/ أيار الحالي.

وذكر مراسل الخليج 365 أن ألفا و500 سوري، من أصل نحو 22 ألفا أخذوا موعدا للعودة، غادروا حتى الإثنين، عبر معبر"أونجو بينار" بولاية كليس التركية (جنوب) المقابل لمعبر "باب السلامة" في أعزاز السورية.

وقامت الفرق الصحية في المعبر بتقديم اللقاحات الضرورية للأطفال المغادرين مع عوائلهم.

وفي حديث للأناضول، أعرب المواطن السوري "مصطفى حاج حسان"، عن سعادته الكبيرة بالعودة إلى سوريا، ومقابلة العائلة بعد مدة طويلة من الزمن.

بدوره، أفاد "عبد الرحمن جمعة صالح"، بأنه اضطر إلى مغادرة سوريا دون زوجته وأطفاله، والقدوم نحو تركيا، قبل 3 سنوات، معربا عن سعادته بقرب اللقاء بهم.

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وتقوم السلطات التركية في معبر "أونجو بينار" بالإجراءات اللازمة؛ حيث يتم تسجيل بيانات الراغبين بالتوجه إلى سوريا، ثم السماح لهم بالعبور.

وعقب إتمام الإجراءات القانونية، يدخل المغادرون معبر "باب السلامة" في الجانب السوري، ومن هناك يتسنى لهم العبور إلى مدن "الباب" و"جرابلس" و"أعزاز" و"عفرين" وقراها، الواقعة ضمن منطقتي "درع الفرات" و"غصن الزيتون" المحررتين من الإرهابيين.

وتتم عملية الخروج عبر الحدود التركية بعد الحصول على إذن خروج عبر نظام المعلومات والمراجعة الخاص السوريين "www.suriyeizin.com".

ويتوجب على الراغبين بالخروج اصطحاب نسخة من وثيقة التقديم التي يحصل عليها من الموقع بعد ملئها.

أما تاريخ العودة من سوريا إلى تركيا بالنسبة لهؤلاء الأشخاص، من المقرر أن يستمر بين 10 يونيو/ حزيران و1 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبلين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.