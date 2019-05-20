شكرا لقرائتكم خبر عن «الشورى»: الموافقة على تعديلات نظام صندوق التنمية الصناعية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

شهدت جلسة مجلس الشورى، اليوم الاثنين، الموافقة على مشروع تعديلات نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي.

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وفي مستهل جلسته العادية الثانية والأربعين برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ؛ وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بنجلاديش الشعبية؛ للتعاون في مجال الدفاع.

كما وافق على مشروع مذكرة تفاهم بين ديوان المراقبة العامة في المملكة وديوان المراجعة القومي في جمهورية السودان؛ للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني.

وقرر المجلس عدم الموافقة على طلب تعديل الحد الأعلى المنصوص عليه في المادة (23) من نظام النقل العام على الطرق ، ليكون (مائة ألف ريال) بدلاً من (خمسة آلاف ريال) والمقدم من وزارة النقل.