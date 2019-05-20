ملياردير يفاجئ طلاباً جامعيين بإعلان "جعلهم يطيرون من الفرح"

فاجأ ملياردير أمريكي طلاب جامعة مورهاوس في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا بإعلانه في حفل تخرجهم أنَّه سيتكفل بديونهم الإجمالية، التي تقدر بنحو 40 مليون دولار، وفقا للعين الإخبارية.

وبينما كان الطلاب يستعدون لتمضية وقت ممتع لمناسبة تخرجهم، الأحد، أتى رجل الأعمال روبرت ف. سميث، الذي تقدر ثروته بنحو 4.4 مليار دولار، لإلقاء كلمة أمامهم، وجعل هذا اليوم لا يمحى من ذاكرتهم.

واستقبل نحو 400 متخرج وأهاليهم هذا الإعلان بصيحات الفرح والتصفيق.

وقال سميث وهو من ذوي البشرة السمراء للطلاب: "عائلتي ستنشئ صندوقاً لمحو قروضكم الطلابية"، وتناقلت أقواله هذه، الأحد، شبكات التواصل الاجتماعي.

وكان سميث قال، في وقت سابق من السنة، إنَّه سيتبرع بمبلغ 1.5 مليون دولار للجامعة، لكن إعلان الأحد شكَّل مفاجأة لطاقم الجامعة حتى على ما ذكرت صحيفة "أتلانتا جورنال آند كونستيتيوشن".

وقال ناطق إنَّها أكبر هبة في تاريخ الجامعة التي ارتادها مارتن لوثر كينج جونيور والمخرج سبايك لي والممثل سامويل ل. جاكسون.

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وأعرب الطالب اليجاه دورموس عن سعادته قائلاً: "لو كان بوسعي القيام بقفزة خلفية لفعلت، أنا أطير من الفرح".

وأضاف أنَّ ديونه الجامعية تصل إلى 90 ألف دولار، موضحاً أن والدته سائقة حافلة مدرسيّة في هارلم في نيويورك.

وسميث هو متخرج من جامعتي كورنيل وكولومبيا العريقتين وأصبح في العام 2005 الأمريكي من ذوي البشرة السمراء الأغنى بحسب مجلة "فوربس"، وتتجاوز ثروته ثروة مقدمة البرامج الأمريكية الشهيرة أوبرا وينفري التي سبق أن تبرعت لجامعة مورهاوس.

وباتت مسألة القروض الطلابية قضية وطنية بسبب الكلفة العالية جداً للدراسة الجامعية في الولايات المتحدة وعجز عدد متزايد من الأشخاص على تسديدها، وهي باتت في صلب برنامج بعض الديمقراطيين الساعين إلى الحصول على بطاقة حزبهم للانتخابات الرئاسية المقبلة في 2020.

وتتجاوز هذه الديون حالياً ألف مليار دولار بحسب وكالة "فيتش".