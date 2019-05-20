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© Sputnik . Nazek Mohammed
كما أشارت إلى أن العملية "مستمرة بإسناد طيران الجيش لحين تأمين جميع الأهداف المرسومة".
وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) في ديسمبر/ كانون الأول 2017 ، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد معلنا إقامة "خلافة إسلامية".
لكن التنظيم يكرر بين فترة وأخرى استهداف المناطق التي فقد السيطرة عليها، إلا أن القوات الأمنية تحبط غالبية تلك العمليات وتوقع خسائر بين عناصر التنظيم.
كانت هذه تفاصيل خبر "الحشد الشعبي" يعلن مقتل 3 عناصر من "داعش" في صلاح الدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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