اعتقال المسؤول عن بيع "السبايا" في شمال العراق

© Photo / خلية الإعلام الأمني

ألقت الأجهزة الأمنية العراقية، اليوم الاثنين 20 مايو/أيار، القبض على أحد أخطر قادة تنظيم "داعش" الإرهابي، والذي كان مسؤولا عن "السبايا" الإيزيديات، وبث جرائم التنظيم، في مركز نينوى، شمال العراق.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، أن شرطة نينوى، وبناء على معلومات استخبارية تتمكن من إلقاء القبض على أحد عناصر "داعش" الإرهابي، كان يشغل منصب ما يسمى مسؤول "السبايا"، خلال سيطرة العصابات الإجرامية على الموصل، شمالي بغداد.

ونوهت خلية الإعلام الأمني إلى أن الإرهابي هذا، ينحدر من عائلة "داعشية" معروفة، وقد تم القبض عليه في منطقة حي السماح في الجانب الأيسر لمدينة الموصل، مركز نينوى.

يذكر أنه في الثالث من أغسطس/ آب عام 2014، اجتاح تنظيم "داعش" الإرهابي، قضاء سنجار، والنواحي والقرى التابعة له ونفذ إبادة وجرائم شنيعة بحق المكون الإيزيدي، بقتله الآباء والأبناء والنساء، من كبار السن، والشباب، والأطفال بعمليات إعدام جماعية ما بين الذبح، والرمي بالرصاص، ودفنهم في مقابر جماعية ما زالت تكتشف حتى الآن، واقتاد النساء والفتيات "سبايا" وجاريات لعناصره الذين استخدموا شتى أنواع العنف والتعذيب في اغتصابهن دون استثناء حتى للصغيرات بأعمار الثامنة والتاسعة وحتى السابعة والسادسة.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية العراقية، اللواء سعد معن، في بيان حصلت عليه "سبوتنيك" في 12 مايو الجاري، أن مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في الوزارة، وبناء على اعترافات المتهمين الملقى القبض، تتمكن من إلقاء القبض على احد الإرهابيين، في محافظة كركوك، شمال العاصمة بغداد.

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© AFP 2019 / AHMAD AL-RUBAYE

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، الأربعاء 1 أيار/مايو، تنفيذ عملية نوعية للقوات العراقية، في ملاحقة فلول الإرهاب، بمحافظة كركوك التي تعتبر أغنى مدن العراق نفطيا.

وأوضحت الخلية في بيان حصلت مراسلتنا على نسخة منه حينها، قائلة:

"وفق معلومات استخبارية، تم تنفيذ عملية نوعية لأبطال قيادة العمليات الخاصة الثانية فوج مكافحة الإرهاب كركوك، بإلقاء القبض على هدف مهم ضمن سلسلة الأهداف الصادرة بحقهم مذكرات اعتقال".

وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة "داعش" في ديسمبر/ كانون الأول عام 2017، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد معلنا إقامة "خلافة إسلامية".