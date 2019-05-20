دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تقرير رويترز يؤكد سحب جوجل ترخيص Android من هواوي ظهر على التقنية بلا حدود.

كشف تقرير رويترز عن أحدث التطورات التي لحقت بشركة هواوي بعد فرض حظر القائمة السوداء وقرار جوجل بإيقاف الأعمال القائمة مع هواوي، حيث أشار التقرير إلى أن جوجل قررت بالفعل إيقاف ترخيص الأندوريد لهواوي لإجبار العملاق الصيني للإتجاه إلى مصدر مفتوح خلال الفترة القادمة.

تواجه شركة هواوي أكبر التحديات الآن التي تهدد قسم الهواتف الذكية مع قرار جوجل بإيقاف أعمالها مع هواوي نتيجة للحظر المفروض على الشركة، ومن جديد قررت عملاق البحث بإتخاذ خطوات أسرع نحو تنفيذ قيود الحظر المفروض على العملاق الصيني، حيث أكد تقرير رويترز على قرار جوجل بوقف ترخيص الأندوريد لشركة هواوي.

ولقد علقت شركة جوجل على قرارها الأخير بأنها غير قادرة على بيع ترخيص البرمجيات الخاصة بها لشركة هواوي دون موافقة الإدارة الأمريكية في البداية.

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ولقد أكد المتحدث باسم شركة جوجل على أن الشركة ملتزمة بتحديث البرمجيات على هواتف هواوي الحالية في جميع أنحاء العالم، لذا قد لا يظهر تأثير قرارات جوجل الأخيرة في الوقت الحالي على مستخدمي هواتف هواوي، إلا أن تأثير هذه القرارات سيظهر في النهاية مع تحديثات البرمجيات المقررة لهذه الهواتف والإصدارات الجديدة بالتأكيد.

من جانب أخر سيدفع قرار جوجل بوقف ترخيص الأندوريد لشركة هواوي إلى إتجاه الأخيرة لإستخدام مشروع Android Open Source أو AOSP على هواتفها الذكية، إلا أن المصدر المفتوح للبرمجيات لن يكون بديل جيد بالتأكيد على الإصدار الثابت، حيث لن يحظى المستخدمين بالخدمات وتحديثات التطبيقات المتوقعة على هواتف هواوي، أيضاً لن تتوفر تحديثات الحماية للهواتف بشكل سريع قبل توفرها على AOSP.

المصدر

هذا الموضوع تقرير رويترز يؤكد سحب جوجل ترخيص Android من هواوي ظهر على التقنية بلا حدود.