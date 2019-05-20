اخبار الخليج

الشرطة العراقية تلقى القبض على مسئول السبايا بتنظيم داعش

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة العراقية تلقى القبض على مسئول السبايا بتنظيم داعش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقت شرطة محافظة نينوى، شمالي العاصمة العراقية بغداد، القبض على قيادى فى داعش، كان يشغل منصب مسؤول "السبايا" في التنظيم الإرهابى خلال سيطرته على مدينة الموصل شمالى البلاد.

 

وتمكنت شرطة نينوى، بناء على معلومات استخبارية، من إلقاء القبض على "مسؤول السبايا"، الذى عمل أيضا فى "وسائل إعلام" كان يستخدمها التنظيم المتطرف فى بث ونشر جرائمه بحق الأبرياء.

Advertisements

 

وتم القبض على مسؤول "سبايا" داعش المتحدر من عائلة داعشية معروفة فى منطقة حى السماح بالجانب الأيسر لمدينة الموصل، وفقا لبيان الشرطة.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة العراقية تلقى القبض على مسئول السبايا بتنظيم داعش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا