شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت ترحب بدعوة خادم الحرمين لعقد قمة عربية طارئة فى مكة المكرمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحبت الكويت بدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لعقد قمة عربية طارئة فى مكة المكرمة.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن المندوبية الدائمة للكويت لدى جامعة الدول العربية، أوضحت أنها فور استلامها لدعوة السعودية من الأمانة العامة، أرسلت دعم وتأييد الكويت لعقد القمة العربية الطارئة فى مكة المكرمة.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قد دعا، أول أمس السبت، إلى عقد قمتين خليجية وعربية طارئتين؛ لبحث الاعتداءات الأخيرة على السعودية والإمارات.