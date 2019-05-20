اخبار الخليج

الكويت ترحب بدعوة خادم الحرمين لعقد قمة عربية طارئة فى مكة المكرمة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت ترحب بدعوة خادم الحرمين لعقد قمة عربية طارئة فى مكة المكرمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحبت الكويت بدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لعقد قمة عربية طارئة فى مكة المكرمة.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن المندوبية الدائمة للكويت لدى جامعة الدول العربية، أوضحت أنها فور استلامها لدعوة من الأمانة العامة، أرسلت دعم وتأييد الكويت لعقد القمة العربية الطارئة فى مكة المكرمة.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قد دعا، أول أمس السبت، إلى عقد قمتين خليجية وعربية طارئتين؛ لبحث الاعتداءات الأخيرة على السعودية والإمارات.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكويت ترحب بدعوة خادم الحرمين لعقد قمة عربية طارئة فى مكة المكرمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا