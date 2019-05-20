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عشرات المستوطنين وعناصر من مخابرات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود وعدد من عناصر مخابرات الاحتلال، اليوم المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

 

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وأفادت وسائل إعلام فلسطينية  أن 46 مستوطنًا وثلاثة عناصر من مخابرات الاحتلال، نفذوا جولات مشبوهة في باحات ومرافق المسجد المبارك بدءًا ونفذوا جولات سريعة برفقة حراسات مشددة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال حتى خروجهم من المسجد من جهة باب السلسلة.

 

 

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