اجتماع بالجامعة العربية لبحث تنفيذ قرار قمة بيروت بدعم اليمن فى إعادة الإعمار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد اليوم الاثنين، بمقر جامعة الدول العربية اجتماع مشترك بين الأمانة العامة والجمهورية اليمنية وذلك لبحث تنفيذ قرار القمة العربية التنموية فى دورتها الرابعة التى عقدت ببيروت يناير الماضى والخاص بدعم جهود الجمهورية اليمنية فى إعادة الإعمار. ومثل اليمن وفد يضم على عاطف الشرفى وكيل وزارة الصناعة والتجارة اليمنية، وغرام أمان مدير عام مسئول ملف المجلس الاقتصادى والاجتماعى بالوزارة، فيما مثل الجامعة الدكتور ثامر العانى مدير إدارة العلاقات الاقتصادية بالجامعة العربية. Advertisements وينص القرار على دعوة الدول الأعضاء والمؤسسات المالية والصناديق العربية والمنظمات العربية المتخصصة والجهات العربية والدولية المانحة لتقديم الدعم الفنى والمادى للجمهورية اليمنية فى إطار برنامجً تكاملى يسهم فى اعادة الإعمار والتعافى ويضمن عودة التنمية فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية. كما ينص القرار على دعوة الدول الأعضاء والمؤسسات المالية والصناديق العربية والمنظمات العربية المتخصصة والجهات العربية والدولية المانحة لتقديم دعم للجمهورية اليمنية فى مجالات مساعدة اللاجئين والنازحين وفِى مجالات التدريب والتعليم الشامل والتغطية الصحية الشاملة، بالإضافة إلى برنامج التوظيف والتمكين وبرنامج دعم المرأة وإعادة تأهيل الشباب والأطفال الذين تم تجنيدهم فى الحرب وتشغيل الأسر المنتجة وذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية وإيصالها لمستحقيها.

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