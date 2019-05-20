شاهد..أول لقطات لاعتراض الدفاع الجوى السعودى صاروخين باليستيين باتجاه مكة وجدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعترضت قوات الدفاع الجوى السعودية اليوم الاثنين، صاروخين باليستيين الأول فوق مدينة الطائف وكان متجهاً إلى مكة المكرمة، والآخر فوق مدينة جدة.
وتمكنت الدفاعات الجوية السعودية بحسب فيديو نشره موقع "إرم نيوز" الإماراتى، من تدمير الصاروخين الباليستيين، فيما لم ترد أى أنباء عن وجود خسائر بشرية أو مادية نتيجة اعتراض الصاروخين الذين أطلقتهما ميليشيات الحوثى المدعومة من إيران.
يذكر أن محاولة الميليشيات الحوثية لاستهداف مكة المكرمة ليست الأولى من نوعها، حيث كان آخرها فى يوليو 2017.
الدفاع الجوى السعودى يعترض صواريخ الحوثيين
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