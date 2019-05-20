مقتل 12 مدنيا في قصف للنظام السوري وحلفائه على "خفض التصعيد"

إدلب (سوريا) / أشرف موسى / الخليج 365

قتل 12 مدنيا بينهم أطفال في قصف جوي ومدفعي لنظام بشار الأسد و حلفائه، في وقت متأخر من مساء الأحد، على منطقة خفض التصعيد شمالي سوريا.

وأفادت مصادر محلية، لمراسل الخليج 365، بأن القصف استهدف مدينة كفرنبل وقرية كنصفرة بريف إدلب الجنوبي و قرية القسطون بريف حماه الغربي.

وأوضحت مصادر في الدفاع المدني لمراسل الخليج 365، أن 12 مدنياً بينهم 4 أطفال قتلوا في القصف الذي استهدف مدينة كفرنبل وقرية القسطون.

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وأشار مرصد تعقب حركة الطيران التابع للمعارضة في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن القصف الذي استهدف مدينة كفرنبل نفذته طائراتان حربيتان روسيتان أقلعتا من قاعدة حميميم الجوية بريف اللاذقية (غرب).

ومنذ 25 أبريل/نيسان الماضي، تشن قوات النظام وحلفائه الروس والمجموعات الإرهابية التابعة لإيران، هجوما واسعا على مناطق سيطرة المعارضة في ريف حماة، الواقعة ضمن منطقة خفض التصعيد.

وتمكنت تلك القوات من السيطرة على عدد من المواقع في المنطقة، تزامنا مع استهدافها بقصف جوي ومدفعي عنيف.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.