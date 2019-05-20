الحوثيون: رفضنا إدخال شحنة دقيق أممية تحتوي على حشرات

اليمن / محمد السامعي / الخليج 365

قالت جماعة "أنصار الله" (الحوثي)، الإثنين، إنها رفضت إدخال شحنة أممية من دقيق القمح بسبب احتوائها على حشرات.

وقالت وكالة "سبأ" للأنباء التابعة للحوثيين إن الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة (خاضعة لإدارة الجماعة) رفضت دخول شحنة من دقيق القمح تقدر بـ163 ألف كيس لمخالفتها للمواصفات القياسية المعتمدة.

وأوضحت أن الفحوصات أظهرت وجود حشرات في شحنة الدقيق التي تم رفض دخولها عبر ميناء الحديدة (غرب).

وأشارت إلى أن الشحنة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي.

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ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من برنامج الأغذية العالمي حول حديث الحوثيين. لكن سبق أن اتهم البرنامج جماعة الحوثي بعرقلة وصول المساعدات الإغاثية، وهو ما نفته الأخيرة بشدة.

وتعدُّ عملية برنامج الأغذية العالمي الإنسانية في اليمن هي أكبر عملياته على مستوى العالم، فيما يسعى البرنامج حاليا إلى زيادة نطاق المساعدات الغذائية لليمن لتصل إلى نحو 12 مليون شخص؛ أي ما يعادل 40 بالمئة من عدد السكان، وفقا لبيان سابق.

ومؤخرا، أعلن الحوثيون أنهم نفذوا عملية إعادة الانتشار من ميناء الحديدة، فيما تقول الحكومة اليمنية إنهم سلموا الميناء لعناصر أخرى تابعة لهم.

ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين، في حرب خلّفت أزمة إنسانية حادّة هي الأسوأ في العالم، وفقًا لوصف سابق للأمم المتحدة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.