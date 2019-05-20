الدفاع_المدني يفتح باب القبول والتسجيل على عدد من الرتب

الخليج - واس

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، فتح باب التقديم على رتب “عريف، جندي أول، جندي” في الدفاع المدني، اعتباراً من الساعة العاشرة صباح الأحد 21 رمضان الجاري وحتى العاشرة صباح الخميس 25 من الشهر نفسه.

واشترطت الوكالة، أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وأن يكون عمره بين 17 – 35، على أن تكون الهوية الوطنية سارية المفعول عند التقديم، وألا يكون سبق له التعيين في وظيفة حكومية، وألا يكون متزوجاً من غير سعودية.

ودعت الوكالة الباحثين عن وظائف الراغبين في التقديم على الوظائف المعلنة، للاطلاع على بقية الشروط وتفاصيل الوظائف المطلوبة عبر الرابط.