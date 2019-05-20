ليالي الرمضانية بحديقة أبها الجديدة تستمر بتنوع ثقافي وفني

ابها

قدمت فعاليات ليالي أبها الرمضانية بحديقة أبها الجديدة تنوع ثقافي مميز مساء يوم أمس بشراكة ثقافية وفنية مع الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بأبها ، حيث شاركت الفرق الفنية وفرق الأطفال في بعض الفقرات على مسرح البحيرة بحديقة أبها الجديدة.

فيما شرف حضور الفعالية نائب رئيس تحرير صحيفة عكاظ الأستاذ عبدالله آل هتيلة والمحرر في عكاظ خالد آل مريح والفنان المبدع المتألق موسى المعيدي .

وتنوعت البرامج والفقرات الثقافية التي كانت روح المكان على المسرح للفعاليات وسط أجواء رمضانية مختلفة وجميلة .



وقدمت الأسر المنتجة المأكولات والمشروبات العسيرية التي كانت مصدر جذب للزوار فيما وفرت الشركة المنظمة للفعاليات الجلسات الخارجية ذات الإطلالة على بحيرة السد وبالقرب من مسرح البحيرة.

فيما توافد الأطفال على موقع بيع تذاكر الألعاب الترفيهية في حديقة أبها الجديدة حيث التنوع في مدينة الملاهي إشتملت على سيارات التصادم والعربات ولعبة السفينة والقوارب المائية والكثير من الألعاب الترفيهية الخاصة بالطفل .