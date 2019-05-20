الدوري_الأميركي_للمحترفين: لينارد يمنح الأمل لرابتورز

منح كاوهي لينارد فريقه تورونتو رابتورز الأمل في قلب النتيجة ضد منافسه ميلووكي باكس في صالحه بتسجيله 36 نقطة بينها 8 في الوقت الاضافي ليقوده الى الفوز 118-112 بعد التمديد مرتين ليقلص النتيجة الاجمالية الى 2-1 في نهائي المنطقة الشرقية من الدوري الأميركي للمحترفين في كرة السلة. وساهم الكاميروني باسكال سياكام ولاعب الارتكاز الإسباني مارك غاسول في فوز رابتورز بتسجيلهما 25 و16 نقطة تواليا.

وفرض رابتورز مراقبة لصيقة على نجم ميلووكي باكس اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو أحد المرشحين لنيل لقب أفضل لاعب هذا الموسم والذي اكتفى بتسجيل 12 نقطة فقط لكنه في المقابل نجح في 23 متابعة.

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ويأمل رابتورز ان يستغل عاملي الأرض والجمهور مرة جديدة الثلاثاء ليعادل النتيجة.

وكان تورونتو في طريقه لحسم النتيجة في الوقت الأصلي عندما تقدم 96-91 قبل نهاية الربع الأخير ب13ر1 دقيقة لكن باكس نجح في ادراك التعادل وفرض وقت إضافي.

وتقدم باكس في مطلع الوقت الإضافي الثاني 105-103 لكن رابتورز رد بواسطة لينارد الذي سجل سلتين ليمنح التقدم لفريقه 114-110 قبل النهاية ب4ر32 ثانية.

يذكر ان الفائز في هذه المواجهة سيلاقي على الأرجح غولدن ستايت ووريرز بطل الموسمين الماضيين والذي يتقدم على بورتلاند ترايل بلايزرز 3-صفر في نهاية المنطقة الغربية قبل لقائهما الرابع الاثنين.