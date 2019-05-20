شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ حياة رضيع سعودي بالقاهرة.. هذا ما حدث والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - متابعات:

هبطت طائرة تابعة للخطوط السعودية، اضطراريًّا بمطار القاهرة الدولي؛ لإنقاذ حياة رضيع سعودي تعرّض لوعكة صحية وضيق في التنفس، وذلك أثناء رحلة من لندن إلى الرياض.

وحسب موقع “بوابة الأهرام”، تلقّى برج المراقبة الجوي بمطار القاهرة أمس الأحد، إخطارًا من قائد الطائرة رحلة رقم 106، للهبوط؛ لتعرّض رضيع سعودي الجنسية (6 أشهر) لوعكة صحية شديدة وضيق في التنفس، وتم السماح لقائد الطائرة بالهبوط وإحضار طبيب من الحجر الصحي لتقديم الإسعافات الأولية للرضيع والكشف عليه.

وقامت الإسعاف بعمل الإجراءات المتبعة ونقل الرضيع إلى أحد المستشفيات القريبة من المطار.