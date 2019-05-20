بقيمة 8 ملايين دولار.. سول تتعهد بإرسال مساعدات إنسانية لـ بيونج يانج

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي تعهدت كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، بالبدء في تنفيذ خطط لإرسال مساعدات إنسانية لجارتها الشمالية، بقيمة 8 ملايين دولار.

كما أشارت أنها تفكر أيضًا في إرسال مساعدات غذائية، لسدّ احتياجات بيونج يانج، التي قالت إنها تتعرض لأسوأ موجة جفاف منذ عقود.

وقال المتحدث باسم وزارة شؤون التوحيد بكوريا الجنوبية، لي سانغ مين، في تصريحات إعلامية، إن سول ستناقش خططها مع برنامج الغذاء العالمي وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).

وأضاف أن المنظمتيْن الأمميتيْن ستكونان مسؤولتين عن إيصال تلك المساعدات لكوريا الشمالية، موضحا أن المساعدات ستكون مخصصة بشكل أساسي للأطفال والنساء الحوامل.

وتابع إنّ الحكومة ستناقش بدايةً مسألة إيصال المساعدات الإنسانية مع المنظمات الدولية، وستتخذ إجراءات تكفل وصول هذه المساعدات بسرعة.

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وفيما يتعلق بموضوع المساعدات المباشرة، أشار إلى أن الأمر سيجري بناء على آراء مواطنينا، وتحاول كوريا الجنوبية زيادة الدعم الشعبي والسياسي من أجل تقديم مساعدات غذائية لجارتها الشمالية، إما بشكل مباشر أو من خلال منظمات عالمية.

والأسبوع الماضي، قالت وكالة أنباء كوريا الشمالية إن البلاد تعاني من أسوأ موجة جفاف منذ عقود، وسط أنباء عن نقص في المواد الغذائية.

وفي 2015، قدمت كوريا الجنوبية مساعدات إنسانية لجارتها الشمالية، بقيمة 800 ألف دولار، عبر مشروع تمويل الأمم المتحدة من أجل تقييم شروط قطاع الصحة العام، أما آخر مرة قدمت سول فيها مساعدات مباشرة لبيونج يانج فكانت في 2010.

وتقدمت حكومة سيول في 2017، بمشروع لتقديم 8 ملايين دولار لبرنامج الغذاء العالمي ويونيسف، على أن تخصص لمساعدة الأطفال والحوامل في كوريا الشمالية، لكن الخطة توقفت بعد اختبارات أسلحة نووية أجرتها بيونغ يانغ العام الماضي.