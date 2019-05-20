بعد خطوط النفط.. صواريخ الحوثيين تستهدف السعودية مجددًا

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي بعد يوم من تهديدات الحوثيين بضرب أهداف جديدة في المملكة، أعلنت قوات الدفاع الجوي، صباح اليوم الاثنين تدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما ميلشيات الحوثيين.

ونقلت وكالة سبأ للأنباء عن مصدر عسكري في جماعة الحوثيين، أمس الأحد، قوله إن استهداف منشآت تابعة لشركة أرامكو السعودية الأسبوع الماضي كان بداية لعمليات عسكرية ضد 300 هدف حيوي وعسكري.

وأظهرت مقاطع فيديو تناقلها مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة تدمير الصاروخ في سماء جدة، وتكوّن سحابة دخانية جراء ذلك؛ فيما أكد مغردون آخرون أنهم سمعوا صوت انفجار بعد تدميره.

وتعترض قوات الدفاع الجوي، العديد من الصواريخ التي تطلقها مليشيا “الحوثي”، من مواقع مختلفة في الأراضي اليمينة باتجاه المملكة.

صواريخ حوثية

وقال سكان محليون ووسائل إعلام سعودية، في ساعة مبكرة من يوم الاثنين، إن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت صاروخين بالستيين قادمين من اليمن، فوق سماء مدينتي الطائف وجدة التابعتين لمنطقة مكة المكرمة.

ولم ترد أي أنباء عن وجود خسائر بشرية أو مادية نتيجة اعتراض الصاروخين الذين أطلقتهما ميليشيات الحوثيين التي تسيطر على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى من اليمن بدعم من إيران.

وقال مغردون سعوديون في موقع ”تويتر“ إن أحد الصاروخين كان يستهدف مدينة مكة المكرمة.

وقالت صحيفة عكاظ السعودية، إن "قوات الدفاع الجوي السعودي في الطائف تصدت بدقة متناهية لصاروخ حوثي إيراني، وذلك قبيل تناول سحور اليوم الإثنين".

وأضافت، أن "هذا الاعتداء السافر يكشف حقيقة التخطيط الإيراني لزعزعة أمن وأمان المعتمرين في ليالي رمضان".

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مطار جدة

تناقلت حسابات سعودية بمواقع التواصل الاجتماعي مقاطع تظهر عودة مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة للعمل بشكل طبيعي بعد تأخير في الرحلات إثر اعتراض صاروح حوثي كان على ما يبدو يستهدف المطار الذي يزدحم هذه الأيام بالمعتمرين القادمين لأداء مناسك العمرة خاصة مع اقتراب العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

ويظهر مقطع قصير نشره سعوديون بمواقع التواصل الاجتماعي لحظة اعتراض الدفاعات الجوية السعودية صاروخًا حوثيًّا فوق سماء مطار جدة دون حدوث أي إصابة.

وأدت هذه المحاولة الحوثية على ما يبدو إلى إيقاف مؤقت للرحلات بمطار جدة في إطار إجرءات السلامة قبل أن تعود حركة الطيران الجوي بالمطار إلى وضعها الاعتيادي.

تهديدات حوثية

نقلت وكالة سبأ للأنباء عن مصدر عسكري في جماعة الحوثيين قوله الأحد إن استهداف منشآت تابعة لشركة أرامكو السعودية الأسبوع الماضي كان بداية لعمليات عسكرية ضد 300 هدف حيوي وعسكري.

وقالت الوكالة، التي يديرها الحوثيون، نقلا عن المصدر إن الأهداف تشمل مقرات ومنشآت عسكرية في الإمارات والسعودية إضافة إلى قواعد تابعة لهما في اليمن.

وقالت السعودية إن طائرات مسيرة ملغومة أصابت محطتين لضخ النفط الثلاثاء الماضي بعد أن أعلن تلفزيون المسيرة الذي يديره الحوثيون في وقت سابق أن الجماعة شنت هجمات باستخدام طائرات مسيرة على منشآت سعودية.

وبلغ إجمالي الصواريخ الباليستية التي أطلقتها مليشيا “الحوثي” باتجاه المملكة أكثر من 200 صاروخ، إلا أن الدفاعات الجوية تكون دائماً لها بالمرصاد