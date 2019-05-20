كيف تحافظين على شباب بشرتك قبل النوم

تتعرض البشرة لتبدلات الطقس والعديد من العوامل الضارة الاخرى خلال النهار، ومن الضروري محاولة إصلاح هذه المشاكل ليلاً قبل التوجه إلى الفراش.

وهناك العديد من الإجراءات التي يجب اتباعها قبل النوم، للحفاظ على شباب وجمال البشرة، بحسب موقع وان غود ثينغ:

الخطوة الأولى: التعقيم والتقشير

بعد إزالة المكياج وغسل الوجه، استخدمي الشوفان المخلوط قليلًا من الماء لتقشير البشرة. الشوفان له تأثير مرطب بشكل طبيعي، كما تساعد الأجزاء الصغيرة من الشوفان في التخلص من خلايا الجلد الميتة.

الشوفان مثالي أيضاً للبشرة الحساسة، ويساعد في الخطوة التالية على اختراق أعمق في البشرة لتعمل بقية المنتجات بشكل أكثر فعالية.

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الخطوة الثانية: تطبيق كريم الريتينول

بمجرد تنظيف البشرة وتقشيرها، ضعي كريم الريتينول الليلي. الريتينول هو شكل من أشكال فيتامين (أ) يساعد بشرتك على إعادة بناء الكولاجين والإيلاستين، وهو موجود في العديد من المنتجات المختلفة لمكافحة الشيخوخة.

الخطوة الثالثة: زيت جوز الهند

تتمثل الخطوة الأخيرة في علاج مكافحة الشيخوخة في وضع طبقة رقيقة من زيت جوز الهند على الوجه للمساعدة في "قفل" منتج الريتينول. ويخلق زيت جوز الهند حاجزًا للرطوبة، مما يمنع كريم الريتينول من التبخر بسرعة كبيرة. بالإضافة إلى ذلك، فإن زيت جوز الهند نفسه مرطب بطبيعته، لذلك تحصلين على جرعة مضاعفة من القوة المضادة للشيخوخة.