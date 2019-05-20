8 استخدامات مدهشة لرذاذ الطبخ في التنظيف

يستخدم رذاذ الطبخ عادة لرش القليل من مادة زيتية على قاع الصينية لمنع التصاق وجبات الطعام والحلويات في الفرن، إلا أن بالإمكان استخدامه في أغراض أخرى بالمنزل.

وفيما يلي مجموعة من الاستخدامات المدهشة لرذاذ الطبخ في التنظيف، بحسب موقع وان غود ثينغ الإلكتروني:

1- إزالة بقايا الصابون

يستخدم رذاذ الطبخ في إزالة بقايا الصابون العالقة في أحواض الجلي والمغاسل. رشي الرذاذ على المنطقة المراد تنظيفها واتركيه لمدة 5 دقائق، ثم نظفي المنطقة بالماء وصابون الجلي.

2- الأيدي الدهنية

بعد يوم عمل طويل، استخدمي رذاذ الطبخ لتنظيف الأيدي الدهنية أو المغطاة بالطلاء. ما عليك سوى رش القليل من الرذاذ على يديك وافركيهما معاً، ثم اغسلي يديك بالقليل من صابون الجلي.

3- الثلاجات المتجمدة

بعد إزالة الجليد من الفريزر ، استخدمي رذاذ الطهي للتأكد من بقائها خالية من الصقيع لفترة أطول. ما عليك سوى رش الجزء الداخلي من الثلاجة بقليل من رذاذ الطهي، ثم امسحيها بمنشفة ورقية حتى تبقى طبقة رقيقة من الزيت فقط.

4- مبشرة الجبنة

يمكن أن تجعل البروتينات الموجودة في الجبنة من الصعب تنظيف أدوات المطبخ مثل مبشرة الجبنة. ولكن يمكنك استخدام رذاذ الطهي لمنع التصاق الدهون بالمبشرة.

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قومي بتنظيف مبشرة الجبنة بالقليل من رذاذ الطهي. بعد ذلك ستنزلق قطع الجبنة مباشرة وتترك القليل من البقايا، مما يجعل عملية التنظيف أكثر سهولة.

5- الحنفيات

رشي قليلاً من رذاذ الطبخ على تجهيزات صنابير المياه، ثم استخدمي قطعة قماش نظيفة وجافة لتلميع هذه الحنفيات.

6- أبواب الحمّام الزجاجية

الأبواب جميلة عندما تكون نظيفة، لكن قد يكون من الصعب الحفاظ على نظافتها. ولكن يمكنك استخدام رذاذ الطهي لجعل هذه العملية أسهل. قومي برشها على الأبواب الزجاجية، واتركيها لعدة دقائق، ثم نظفيها كالمعتاد.

7- البقع على السيارة

من السهل أن تتلف طلاء سيارتك أثناء محاولة إزالة البقع الصغيرة، لكن رذاذ الطهي يمكن أن ينجز هذه المهمة دون أضرار. رشي رذاذ الطبخ على البقع، وانتظر لمدة دقيقة أو نحو ذلك قبل إزالة بقايا البقع باستخدام قماشة نظيفة.

8- حاويات تخزين المواد الغذائية

قبل أن تملأي الحاوية بأطعمة التي تترك البقع (مثل الصلصات المصنوعة من الطماطم)، رشيها من الداخل بقليل من رذاذ الطهي، حيث سيكون بمثابة حاجز وقائي بين الطعام والحاوية.