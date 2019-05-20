توصيات جديدة لمنظمة الصحة للوقاية من الخرف

يبلغ عدد المصابين بالخرف حول العالم 50 مليون شخص، ولايزال العلماء غير قادرين على تحديد سبب المشكلة التي تتلف الذاكرة في الشيخوخة. وقد أصدرت منظمة الصحة العالمية مؤخراً 12 عامل خطر وراء تطوّر الخرف، تتحدّد إجراءات الوقاية وفقها.
من عوامل الخطر التي ترتبط بتطوّر الخرف: نقص النشاط البدني، والتدخين، وزيادة الوزن، وارتفاع الضغط والكولسترول عوامل الخطر المسببة للخرف. نقص النشاط البدني، والتدخين، وسوء التغذية، وتعاطي الكحول، ونقص الأنشطة والتفاعل الاجتماعي، وزيادة الوزن غير الصحية، وارتفاع ضغط الدم، والإصابة بالسكري، وارتفاع مستوى الكولسترول، والاكتئاب، وضعف السمع، وضعف قدرة الدماغ على تعويض الوصلات العصبية.
وتحث توصيات منظمة الصحة العالمية على اتباع كل الإجراءات الصحية التي تعزّز صحة القلب بهدف الوقاية من الخرف، فما يفيد القلب يفيد الدماغ.
وتتضمن التوصيات: زيادة الاعتماد على نظام البحر المتوسط الغذائي الذي يعتمد على أكل الأسماك وزيت الزيتون والحبوب والفواكه، وزيادة الحركة البدنية والمشي، والحصول على 7 ساعات من النوم كل يوم، وخفض الوزن الزائد، والإقلاع عن التدخين والكحول.
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