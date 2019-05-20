دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي جوجل توجه هذه الضربة القاسية لهواوي

وجهت شركة جوجل الأمريكية اليوم الأحد ضربة قاسية لشركة هواوي الصينية المختصة في تصنيع الهواتف المحمولة عالميًا بعد إدراج الأخيرة من قبل الحكومة الأميركية على قائمتها التجارية السوداء.

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فبحسب ما أوردته وكالة رويترز فأن جوجل أوقفت أعمالها التي تتطلب نقل منتجات عتادية وبرمجية مع شركة هواوي باستثناء تلك التي تغطيها تراخيص المصادر المفتوحة.

ونقلت صحف عالمية عن مصدر في شركة هواوي، رفض ذكر اسمه، إن جوجل ستتوقف عن تقديم أي دعم فني أو تعاون فيما يخص خدمات أندرويد وجوجل.

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وأشار تقرير رويترز ذاته إلى أن شركة هواوي ستفقد إمكانية الوصول إلى تحديثات نظام التشغيل أندرويد كما ستفقد هواتفها الذكية المستقبلية التي تُباع خارج الصين إمكانية الوصول إلى التطبيقات والخدمات الشائعة على أندرويد بما في ذلك متجر جوجل بلاي، وتطبيق خدمة البريد الإلكتروني جيميل Gmail.المزيد:

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