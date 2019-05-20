شرطة دبي تسجل ارتفاعاً في ضبطيات المخدرات للعام الماضي

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Watan Newspaper قدمت بواسطة

دبي: الوطن

كشفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي عن احصائيات وإنجازات الإدارة في العام 2018 ومقارنتها بنتائج واحصائيات العام 2017، حيث شهد العام المنصرم ارتفاعاً ملحوظاً في مستوى عدد المخدرات المضبوطة في إمارة دبي مقارنة بالعام 2017، كما نجحت الإدارة العامة في إغلاق وحجب 44 موقعاً إلكترونياً يروج للمخدرات في عام 2018 مقارنة بإغلاق وحجب 59 موقعا في عام 2017.

وقال العقيد خالد بن مويزة، نائب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، إن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تعمل بجهد كبير ومستمر بكافة إداراتها وأقسامها وبالتعاون مع القطاعات الأخرى من داخل شرطة دبي وخارجها، من أجل تحقيق الأهداف والتصدي لهذه الآفة الخطيرة والقبض على مهربي ومروجي المخدرات، حفاظاَ على المجتمع والشباب، ولتعزيز الأمن والاستقرار في الإمارة والدولة.

وأوضح، أن الإدارة حققت إنجازات وجهود جبارة في العام 2018، حيث بلغ عدد المخدرات المضبوطة في إمارة دبي (501 كيلوغرام في العام 2018)، مقابل (340 كيلوغرام في العام2017)، وبلغ عدد المتهمين من متعاطين وتجاّر ومروّجين (2734 في العام 2018)، مقابل (2553 في العام 2017)، وبلغ مجموع القضايا (1833 في العام 2018)، مقابل ( 1742 قضية في العام 2017).

وقال العقيد بن مويزه إن القيادة العام لشرطة دبي لا تدخر جهدا في مكافحة المخدرات دوليا أيضا، إيمانا منها بأن قضية المخدرات قضية شائكة عابرة للحدود تستلزم تعاونا دوليا لمكافحتها والقضاء عليها، موضحا أنهم عملوا على إمداد دول مختلفة بعدد 158 معلومة مهمة عام 2018، وهو ما ساعد على إلقاء القبض على 158 متهما وضبط 1526 كيلوغرام من المخدرات، وذلك مقارنة بعدد 199 معلومة ساعدت في إلقاء القبض على 230 متهما وضبط 4251 كيلوغرام من المخدرات دوليا.