شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل وإصابة 7 أشخاص فى 3 انفجارات بتلعفر العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مصدر أمنى عراقى، اليوم الاثنين، مقتل 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين جراء انفجار ثلاث عبوات ناسفة فى تلعفر بمحافظة نينوى. وقال المصدر -فى تصريح أوردته وكالة أنباء الإعلام العراقى (واع)- إن ثلاث عبوات ناسفة من مخلفات تنظيم داعش الإرهابى انفجرت اليوم، أثناء حصاد محاصيل الزراعية فى جنوب قضاء تلعفر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل وإصابة 7 أشخاص فى 3 انفجارات بتلعفر العراقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.