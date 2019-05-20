شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تنظم غدا الاحتفالية السابعة لليوم العربى لكفاءة الطاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (إدارة الطاقة) بالتعاون مع المركز الإقليمى للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (RCREEE) والوكالة الألمانية للتعاون الدولى (GIZ) الاحتفالية السابعة لليوم العربى لكفاءة الطاقة غدا الثلاثاء، وذلك تحت رعاية أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة رئيس المكتب التنفيذى لوزراء الكهرباء العرب.

يشارك فى الاحتفالية كبار المسؤولين من وزارات الكهرباء بالإضافة إلى ممثلى المنظمات الدولية والإقليمية وممثلى كبرى الشركات العاملة المعنيين بالكهرباء والطاقة، فضلاً عن نخبة من الخبراء والمتخصصين من المنطقة العربية .

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وصرَح الدكتور كمال حسن على الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بالجامعة العربية بأن فعاليات اليوم العربى لكفاءة الطاقة ستتضمن جلسة للإعلان عن الفائز فى مسابقة اليوم العربى لكفاءة الطاقة حول "أفضل منشأة أعيد تأهيلها لتصبح خضراء" .

ويمثل اليوم العربى لكفاءة الطاقة حدثا عربيا رفيع المستوى؛ يهدف إلى التعريف بأهمية كفاءة الطاقة فى الدول العربية لما لها من مردود اقتصادى واجتماعي، وبناء شراكات وجسور من التعاون فى المنطقة العربية، مع استعراض لآخر التطورات على المستوى التقنى والأكاديمى فى مجال كفاءة الطاقة.