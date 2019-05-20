الجيش السورى يحبط هجوما إرهابيا على نقاط عسكرية بريف حماة الشمالى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحبطت وحدات من الجيش السورى، هجوما إرهابيا على نقاط عسكرية بريف حماة الشمالي، بضربات مركزة على تجمعات المجموعات الإرهابية. وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم بأن وحدات الجيش في ريف حماة الشمالي خاضت اشتباكات عنيفة مع إرهابيي هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) الذين شنوا هجوما على المناطق الآمنة في محور الحماميات، مشيرة إلى أن الاشتباكات انتهت بإحباط الهجوم الإرهابي بعد تكبيد المجموعات الإرهابية خسائر بالأفراد وإجبار من تبقى منهم على الفرار باتجاه المناطق التي انطلقوا منها فضلا عن تدمير عتاد وكميات من الأسلحة والذخائر كان بحوزتهم.

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