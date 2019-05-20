شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط هجوم لجبهة النصرة على قاعدة حميميم بـ6 صواريخ وطائرة بدون طيار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الدفاع الروسية، إنها صدت هجوما بطائرة مسيرة وصاروخ على قاعدتها الجوية الرئيسية فى سوريا فى مطلع الأسبوع، واتهمت مقاتلى التنظيم الذى كان يعرف باسم "جبهة النصرة"، بالمسؤولية عن الهجوم.

وأضافت الوزارة الروسية – بحسب ما نقلت وكالة الإعلام الروسية - اليوم الاثنين، إنها أسقطت 6 صواريخ أطلقت على قاعدة حميميم فى محافظة اللاذقية السورية.

ويذكر أن رئيسة مجلس الاتحاد الروسى فالنتينا ماتفيينكو، كانت أعربت خلال الأسبوع الجار عن قلق بلادها من عملية استهداف قاعدتها الجوية فى حميميم السورية.