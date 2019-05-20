جمعيات تركية توزع مساعدات على محتاجين في غزة

إسطنبول/ إليف كوتشوك/ الخليج 365

أعلنت جمعيات تركية، الاثنين، توزيع طرود غذائية، ومساعدات مالية، على محتاجين في غزة، وذلك في إطار شهر رمضان.

وقال "اتحاد الجمعيات التي تعطي قيمة للإنسان"، في بيان، إن المساعدات شملت أيضا تقديم الإفطار لـ 250 شخصاً، جرت تحت شعار "ملح على مائدة إفطارك".

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وأوضح البيان أن مساعدات رمضان تشمل توزيع المواد الغذائية، والمساعدات المالية، في إفريقيا، وآسيا، والشرق الأوسط، بالإضافة إلى دول البلقان.

كما أكّد استمرار الاتحاد في تقديم يد العون والمساعدة، لأهل غزة المحاصرين، سواءً في رمضان أو خارجه.

وتعاني غزة أوضاعا اقتصادية متردية للغاية، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ نحو 13 عاما، عقب فوز حركة حماس بالانتخابات التشريعية، عام 2006.

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