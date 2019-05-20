الداخلية المصرية تعلن مقتل 12 شخصا تقول إنهم منتمون لـ "حسم"

القاهرة / الخليج 365
أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الإثنين، مقتل 12 شخصا، قالت إنهم منتمون لحركة "حسم" التي تعتبرها مصر وواشنطن "إرهابية".
وقالت الداخلية في بيان إنه عقب تبادل إطلاق نار أثناء مداهمة شقة بمدينة 6 أكتوبر (غرب العاصمة) تضم عناصر من تلك الحركة قتل 7 منهم.
وأضافت أنه تم مداهمة شقة أخرى بمدينة الشروق (شرقي القاهرة) يوجد بها عناصر تتبع تلك الحركة وتم تبادل إطلاق نار أسفر عن مصرع 5 منهم.
السلطات المصرية تعتبر حركة "حسم" "الجناح المسلح لجماعة الإخوان".
وفي أكثر من مناسبة عبر بيانات وتصريحات رسمية، أكدت جماعة الإخوان المسلمين رفضها للعنف، وتبرأت من حركة "حسم" التي ظهرت في 2016، وتبنت عدة عمليات مسلحة، مستهدفة قضاة ومسؤولين أمنيين وعسكريين في البلاد.
ولم يتسن التأكد من رواية الداخلية من مصادر مستقلة، غير أن مراكز حقوقية محلية ودولية عادة ما تتهم الأجهزة الأمنية باعتيادها "تصفية معارضين عزل" عند القبض عليهم، وهو ما تنفيه تلك الأجهزة عادة وتعتبره "أكاذيب".
ولم تعلن الداخلية أسماء القتلى، غير أن الحادث يأتي بعد ساعات من هجوم استهدف حافلة سياحية في منطقة الأهرامات غربي القاهرة، وأدانته جماعة الإخوان ووصفته بـ"الإرهابي"، وفق بيان صادر الأحد عنها.
وكانت الداخلية المصرية أعلنت أمس عن "تفجير جسم غريب أدى إلى تهشم زجاج حافلة يستقلها 25 فردا من جنوب إفريقيا".
فيما نقل إعلام محلي عن مصدر طبي أن التفجير أسفر عن سقوط 10 جرحى على الأقل، دون وقوع قتلى، ولم تعلن أي جهة حتى الساعة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.
وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، استهدف تفجير مماثل حافلة سياحية قرب منطقة الأهرامات، وقالت وزارة الداخلية إنه ناجم عن عبوة بدائية الصنع كانت مخبأة أثناء مرور الحافلة؛ ما نتج عنه 4 قتلى، بينهم 3 سياح.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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