الرئيس الفلسطيني يصل "الدوحة" اليوم في زيارة تستمر ثلاثة أيام

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-



يصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الاثنين، إلى العاصمة القطرية، الدوحة، في زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام، يلتقي خلالها أمير البلاد، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وقال منير غنّام، سفير فلسطين في قطر، لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، إن الرئيس عباس سيلتقي غدا الثلاثاء، الشيخ تميم بن حمد، أمير البلاد، وسيبحثان "تنسيق المواقف المشتركة في ظل التحديات والمشاريع المشبوهة التي تواجهها القضية الفلسطينية".

ولفت إلى أن الزيارة تستمر ثلاثة أيام، وعلى جدول الرئيس الفلسطيني "لقاء عدد من المسؤولين والشخصيات".

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