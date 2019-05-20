قطر ترد على تصريحات الجبير

استنكرت الخارجية القطرية، الأحد، اتهامات عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، للدوحة.
واتهم الجبير في مؤتمر صحفي، قطر، بـ"دعم الإرهاب والإساءة لمجلس التعاون الخليجي".
بدورها أعربت لولوة الخاطر متحدثة الخارجية القطرية، في بيان، عن استغرابها لتلك الاتهامات.
وقالت إن "فحوى تصريحات الجبير كانت من المفارقات المؤسفة، حيث بدأ حديثه بضرورة لم الشمل وتوحيد الرؤى والصف العربي والخليجي، ثم هاجم قطر"، متسائلة "كيف يستقيم الأمران؟".
وأضافت أن الوزير السعودي "نسي أو تناسى أن السياسات التي تمارسها الدول الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) التي تفرض حصارا على قطر منذ أكثر من سنتين هي السياسات التي مزقت الشمل الخليجي".
كما اتهمت خاطر، الدول الأربع بأنها "أحدثت شرخًا في العمل العربي والخليجي المشترك، وتمارس ضغوطا لا على دولة قطر فقط بل على عدد من الدول العربية".
وتابعت "الاتهامات التي كالها الجبير لا تعدو أن تكون مفصلة للاستهلاك الإعلامي ولا تستحق الرد".
وفي يونيو/ حزيران 2017، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها "إجراءات عقابية" بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.
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